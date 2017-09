Flavia Laos: Lo de gallina vieja no fue para Sheyla Rojas [VIDEO]

Flavia Laos dijo que no tendría ningún problema en visitar el set de ‘Estás en todas’, donde Sheyla Rojas es una de las conductoras y, una vez más, aclaró que cuando habló de la ‘gallina vieja’ no fue en referencia a ella.



“Sí, normal, podría ir uno de estos días (a ‘Estás en todas’). Ella (Sheyla Rojas) se lo tomó personal, pero nunca fue para ella. Ya lo dije. No sé por qué se lo toma tan personal, pero bueno”, comentó Flavia a América Espectáculos.



Durante su presentación en ‘Esto es guerra’, Flavia Laos bailó el tema ‘Me enamoré’, al que hace unos meses le cambió la letra y mencionó a la ‘gallina viejita’. Además, aclaró que, a diferencia de Sheyla Rojas, sí es rubia natural.



Por último, aseguró que está soltera y que Patricio Parodi sigue siendo su amigo.



Flavia Laos ingresa a Esto es Guerra