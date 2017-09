Flavia Laos posa sexy al lado de hermana de Patricio Parodi y sorprende a todos [VIDEO y FOTOS]

La integrante de Esto es Guerra, Flavia Laos, sorprendió a muchos con una foto que publicó en Instagram. En la imagen aparece la actriz junto a una de las hermanas de Patricio Parodi, ambas lucen unos elegantes vestidos.



De inmediato los seguidores de Flavia Laos hicieron bromas con la cercanía de la actriz a la hermana de Patricio Parodi. "Esto no le gusta a Sheyla Rojas, tu cuñada", comentan en Instagram los fans de la actriz.



Flavia Laos y la hermana de Patricio Parodi habrían ido a visitar la tienda Rosa Clara. No se sabe si coordinaron la visita o fue un encuentro casual, pero la foto no deja dudas a la cercanía de la actriz con la hermana del chico realitie.



Hoy en la inauguración de ROSA CLARA 🙌🏼❕❕ Outfit: @ohzsazsa Una publicación compartida de Two Sides (@twosidesblog) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 10:38 PDT

Es probable que Flavia Laos y la hermana de Patricio Parodi se lleven muy bien porque comparten el mismo amor por la moda y por la nutrición. Al igual que la joven, la actriz no deja de ir a los eventos más importantes del mundo fashionista.



Flavia Laos tiene una buena amistad con Patricio Parodi, esto también podría ser el factor de la cercanía entre la actriz y la hermana del chico reality. Ambos han sido relacionados sentimentalmente, pero ellos dejan en claro que sólo son amigos.



Flavia Laos hizo su ingreso al reality Esto es Guerra esta semana. La actriz pertenece al grupo de Las Cobras, equipo que también integra Patricio Parodi ¿Esto los unirá más? Mira aquí la foto de la joven con la hermana del chico reality.

Brunch ✨✨ @twosidesblog Una publicación compartida de Flavia Laos Official (@flavialaosu) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 7:56 PDT

