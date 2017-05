Flavia Laos: Karen Dejo la criticó por burlarse de edad de Sheyla Rojas

Karen Dejo dijo que no está de acuerdo con la actitud de Flavia Laos, quien llamó ‘gallina vieja’ a Sheyla Rojas. “Sheyla es una chica guapa y me parece un descaro de Flavia, a quien conozco y me parece súper divertida, que está llevando bien su carrera, pero creo que su vida personal se le está yendo de las manos. En el video (que Flavia subió en sus redes) se le ve totalmente descontrolada”, afirma Karen.

“Me incomoda que ‘Pato’, si tiene una relación (Flavia Laos), permita que le mande indirectas a Sheyla, quien ha sido su pareja por muchos años y creo que por respeto debería decirle que evite esos comentarios”, añadió Karen Dejo.

De otro lado, Rebeca Escribens también se pronunció sobre el tema. “Si Sheyla es ‘carne vieja’, yo soy carne podrida”, indicó.

‘NO SON PARA SHEYLA’



Por su parte, Patricio Parodi aseguró que esos comentarios de Flavia Laos no estaban dirigidos a Sheyla Rojas.



“Esos comentarios no fueron para Sheyla, si cree eso, allá ella”, afirmó.

Flavia Laos dice que no mando indirectas a Sheyla Rojas

Asimismo, se refirió al ampay donde se le ve cargando a Flavia Laos en la espalda, bromeando con la rubia y demostrando que hay mucha confianza.



“Cuando tenga una relación me verán públicamente de la mano con mi pareja, pero estar bromeando, conversando, chacoteando, creo que es normal en cualquier persona. Estoy soltero, soy amigo de ella como de otras personas más”, manifestó Patricio Parodi.