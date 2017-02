Flavia Laos: ¿Qué le regaló a su enamorado por San Valentín? [VIDEO y FOTOS]

La actriz de 'Ven Baila Quinceañera', Flavia Laos, adelantó San Valentín y decidió regalarle un día en el spa a su enamorado Emilio Jaime, ex participante de Esto es Guerra.



En la publicación de Instagram se observa a Flavia Laos y a Emilio Jaime vestidos con toallas y dentro de un spa, la promoción que han pedido es un Big Box Relax. Lo que les permite reservar en un spa de los hoteles más lujosos de Perú.



"Adelanté San Valentin y le regalé un Big Box relax a mi chiqui. Nos engreímos en el spa con unos masajitos espectaculares", se lee en la descripción de la foto de Flavia Laos.





Adelante San Valentin ❤️ y le regalé un @bigbox_pe relax a mi chiqui !! Nos engreimos en el spa con unos masajitos espectaculares!! Regalo perfecto ❤️ Una foto publicada por Flavia Laos Official (@flavialaosu) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 8:56 PST

La publicación de Flavia Laos en Instagram tiene más de 7.000 me gusta, algunos usuarios consideran que la foto de Flavia es bastante romántica, aunque nunca falta el faltoso que cree que puede decirle como debe vivir su vida a la joven actriz.



Recientemente, la actriz de Ven Baila Quinceañera fue consultada por las imágenes en las que se le veía bailando en una discoteca con el participante de Esto es Guerra, Mario Hart.



“Eso estuvo de más, yo aclaré que no pasó nada, me reí nomás de eso. De verdad veo cada reportaje que resulta absurdo. Yo lo aclaré y lo dejé pasar, sé cómo es la prensa y bueno a aceparlo nomás. Lo de Mario fue absurdo", declaró Flavia Laos durante el avant premier de la película ‘Cincuenta Sombras más oscuras'