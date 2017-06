Flavia Laos: Leysi Suárez y Georgette Cárdenas rajan de su rostro de 19 años [VIDEO]

Los programas de espectáculos mencionan el nombre de Flavia Laos a diario y no necesariamente para resaltar las cualidades de la joven actriz de 19 años. De lo último que se habló en el programa conducido por Jazmín Pinedo fue de su rostro y de cómo luce este. ¿Quiénes opinaron? Leysi Suárez y Georgette Cárdenas, ambas de 29 años.

Leysi Suárez comparó el rostro de Flavia Laos con el de Sheyla Rojas. La invitada de Espectáculos de Latina manifestó que Sheyla era mejor que la actriz “A mí me parece que Flavia se ha excedido con los temas con Sheyla. A mí me parece mucho mejor Sheyla que Flavia. Me parece que es mucho más telegénica”.

Por otro lado, Georgette Cárdenas mencionó, de manera explícita, que el rostro de Flavia Laos estaba maltratado a pesar de sus 19 años. “Me parece que está medio ‘machete’”, dijo aludiendo que las fiestas de la joven actriz eran una bombaza.

Leysi Suárez: Sheyla me parece mejor que Flavia

Recordemos que todo el ataque masivo de mujeres con más experiencia en la televisión o espectáculo (Karen Dejo, Tula Rodríguez, Xoana González) hacia Flavia Laos inicia luego de que la actriz publicó un video en que mencionaba a una “gallina vieja”, lo que se pensó que sería una indirecta para Sheyla Rojas.

¿Por qué para Sheyla Rojas? Porque la rubia conductora de Estás en Todas es la ex de b participante de Esto es Guerra que ahora sale con Flavia Laos.

