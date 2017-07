Flavia Laos rompe su silencio y niega que sea racista: "No es mi voz" [VIDEOS]

La actriz Flavia Laos rompió su silencio tras las acusaciones de racismo que recibió del programa 'Amor, amor, amor'. La protagonista de 'Ven, baila, quinceañera' dijo que no era su voz la que se escucha en el polémico audio del yate y negó que sea racista.

El programa de 'Peluchín' y Gigi Mitre presentó una breve entrevista en la que Flavia Laos descarta que sea ella quien lanza la frase: "Un cholo no deja de ser cholo", durante una fiesta privada.

"Te diré que no fui yo, nada más. Están echándome la culpa por algo que yo no he dicho. Me he sentido súper afectada, obviamente. No soy una persona racista, para nada", dijo Flavia Laos en 'Amor, amor, amor'.

Flavia Laos habla en Amor amor amor

Días antes, Flavia Laos utilizó sus redes sociales para aclarar el escándalo racista en el que se ve involucrada. La actriz tildó a "Amor, amor, amor" de TV Basura.

"Quieren hacer quedar mal a las figuras públicas, en el video se escucha un voz que dice eso, pero no es la mía", indicó la joven de 19 años.