Flavia Laos se divierte de lo lindo con hermana gemela de Patricio Parodi [VIDEO y FOTOS]

¡Esto es guerra! Flavia Laos acaba de publicar un video donde muestra que es una de las mejores amigas de la hermana gemela de Patricio Parodi. Mientras tanto, el 'guerrero' se pasándola de lo lindo con Génesis Arjona. La bella 'quinceañera' ya había manifestado que no se pelearía por un hombre. ¡Dignidad ante todo!





Flavia Laos sigue haciendo su vida de los más normal y sigue publicando en Instagram toda sus rutinas de ejercicios y lo bien que lo pasa con sus amigas. Un de sus compañeras en la hermana gemela de Patricio Parodi.



En el clip de Intagram se puede escuchar a Flavia Laos que le hace una broma a Daniela Sanguinetti y la hermana menor de Patricio Parodi explota en carcajadas por la broma que lanza la 'quinceañera'.



¡Marcando su terreno! Fue hace unos días que Flavia Laos publicó una bella fotografía que con la hermana de Patricio Parodi. No hay nada que hacer, la amistad es muy grande entre ellas.



Como se recuerda, Flavia Laos había tenido unas controvertidas palabras sobre la amistad entre Patricio Parodi y Génesis Arjona. "Es una chica simpática, pero creo que no es el tipo de Patricio Parodi (...) Bueno, le gustan las rubias", manifestó Flavia Laos.



Flavia Laos