Flavia Laos dice esto cuando le preguntan por presunto romance con Patricio Parodi [VIDEO]

Flavia Laos volvió ayer a 'Esto es Guerra' y se encontró con Patricio Parodi. Esto fue motivo para que la actriz de 'Ven, baila quinceañera' fuera bombardeada con preguntas acerca del 'ampay' en el que se le vio bailando toda la noche con el 'León' en la boda de Mario Hart y Korina Rivadeneira.

Pese a esas imágenes, Flavia Laos descartó que esté viviendo una relación sentimental con Patricio Parodi. “No, somos súper amigos, nos llevamos recontra bien. Siempre nos van a vincular porque estamos solteros y salimos con el mismo círculo de gente”, indicó.

Pese a todo, incluyendo las bromas en el set de 'Esto es Guerra', Flavia Laos aseguró que no está enojada por estos rumores y que solo es amiga de Patricio Parodi. “No me molesta, sé cómo es la prensa y que siempre van a hablar sin pruebas. Estoy feliz, así que ninguna noticia me va a bajar eso...Es mi amigo, no lo veo como algo más”, añadió.



Claro que no faltaron los elogios al joven 'guerrero': “Tiene lo suyo. Es gracioso. A mí me gustan los chicos que tienen buen sentido del humor”, finalizó Flavia Laos.