Flavia Laos: Ocho casos en las que figuras de televisión demostraron todo su racismo [VIDEO y FOTOS]

La actriz Flavia Laos es duramente criticada tras la publicación de un audio donde se le escucha decir "el cholo no deja de ser cholo nunca". La frase racista genera indignación en redes sociales y trae a la memoria otros ocho casos y una yapa, en los cuales las estrellitas de televisión demostraron que la igualdad y el respeto no es lo suyo.



Gonzalez-Aguire.- El hijo de Miki Gonzales y Celine Aguirre protagonizó un escándalo racista en 2012. El adolescente insulto con calificativos racistas a una pareja, el adolescente los tildó de serranos de mierd*. Tanto fue el escándalo que se habló de mandar al menor al extranjero.



Ivana Yturbe y Neymar.- Otra cosa que llamó la atención de todos los peruanos fue cuando Neymar, capitán de la selección de fútbol de Brasil, llamó ‘Princesa Inca’ a la bella Ivana Yturbe. "¿Cómo me va a decir 'Princesa Inca'? ¡Por favor! ¡Qué horrible!, me indigno", dijo Ivana Yturbe en el programa 'Amor, amor, amor'.



Belén Estévez y el ‘Jueves de pavita’.- Y cómo olvidar cuando Belén Estévez pidió perdón a todos los peruanos por los comentarios que hizo sobre el niño conocido como ‘Jueves de pavita’. “¡ay no!, me enroncho contigo,” y luego de saludar a Dayron Farfán dijo: ‘De lejitos no más’. La modelo lloró en la televisión y pidió perdón y calificó su broma de “estúpida”

Daysi Araujo vs. Jenny Kume.- Fue en el 2015 que el programa ‘Hola a Todos’ emitió un programa para el olvido. Las invitadas fueron Daysi Araujo y Jenny Kume. Todo terminó mal. Kume calificó de “india serrana” a Daysi Araujo y se fueron a las manos ante la mirada de todos los televidentes.



Ambar Montenegro y ‘Combate’.- La bella Ambar Montenegro fue eliminada de ‘Combate’ pero antes tuvo algunos comentarios racistas contra Claudia Ramírez, natural de Andahuaylas. “Yo creo que ella sí tiene algo personal conmigo. No es la primera vez que escucho un comentario despectivo de ella hacia mi persona. Me dijeron que ella decía que yo era una misia y que la gente de la sierra debajo de la pollera no usaba nada”.



Natalia Málaga.- En junio de 2015, la entrenadora Natalia Málaga tildó de llama a la voleibolista Angélica Aquino. La La Federación Peruana de Voleibol (FPV) se pronunció por este caso y rechazó

cualquier acto verbal o físico que pueda atentar contra el bienestar de alguno de sus miembros.

Julieta Rodríguez.- En diciembre de 2016, la ex participante de Combate estuvo en el ojo de la tormenta por un audio donde se le escucha decir que los peruanos son indios marginales y cholos horrorosos. El hecho provocó que Migraciones indague sobre la condición migratoria de la argentina y proceda a expulsarla del país en enero de 2017.



Phillip Butters.- El 14 de junio de 2017, Phillip Butters se presentó en su programa "Combutters" en Willax TV y calificó de simio al futbolista ecuatoriano Felipe Caicedo. "Si a Caicedo le hicieran un examen de ADN, el resultado sería que no es un ser humano sino un mono, un simio", dijo el comentarista. El deportista decidió demandar al conductor.



LA YAPA

Antonio Pavón y Natalia Otero.- “Dos colochas y una llama”, fue la frase despectiva que usaron los extranjeros Antonio Pavón y Natalia Otero contra Edwin Sierra. Los “conductores de televisión” se refirieron de esa manera a la relación Sierra con Milena Zárate y Greysi Ulloa.