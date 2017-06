¿Flavia Laos es racista? Actriz habría llamado chola a Aída Martínez en discoteca [VIDEO] 

La actriz Flavia Laos es acusada de ser racista por la modelo Aída Martínez. En entrevista con el programa Espectáculos, la arequipeña reveló que la 'quinceañera' la habría llamado chola en una discoteca.

Aída Martínez contó que Flavia Laos la llamó chola en varias veces cuando compartían un box en una discoteca. La actriz exigía que retiren a la modelo arequipeña en estos términos: "Saquen a la chola, saquen a la chola", revela Martínez.

Aída Martínez sospecha que Flavia Laos le tiene tirria porque la modelo criticó que la actriz no luzca como en las fotos que publica en Instagram. La arequipeña comentó que "la quinceañera" usaba varios programas de edición de fotos para lucir regia.

Flavia Laos publicó videos donde rejuvenecen su piel

Aída Martínez se le acercó a Flavia Laos y le preguntó si tenía un problema con ella y le dijo que podían arreglarlo ahí. La actriz se mostró reacia a hablar con ella.

Consultada por estas acusaciones, Flavia Laos indicó que ella no conocía a Aída Martínez y que en ningún momento se había referido en esos términos a la modelo arequipeña. "No he dicho esa palabra, estan hablando cosas que no son", aclaró la joven de 19 años.





Flavia Laos indicó que si estuvo en el box junto a Aída Martínez pero que no paso absolutamente nada de lo que contó la modelo. "Esta mal de la cabeza en verdad, eso ya son blasfemias", dijo la actriz.