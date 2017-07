¿Flavia Laos no es racista? Alessandra Fuller responde fuerte y claro [VIDEO]

Alessandra Fuller y su novio Pablo Heredia defendieron a Flavia Laos de las acusaciones de racista. “Conozco a Flavia Laos y la defiendo porque es una buena persona. La han atacado por una frase racista, pero esa no es su voz”, comentó el argentino.

En tanto, Alessandra Fuller pidió más mesura en las redes sociales porque no conocen a Flavia Laos. Incluso mencionó que tanto ella como sus compañeros la defienden porque saben la clase de persona que es.

“Pediría a todas esas personas que critican y juzgan a Flavia, que primero la conozcan un poco más porque probablemente no es la persona que creen. Además, nosotros no defenderíamos a una persona que sabemos que tiene esas actitudes que todos condenamos, pero ese no es el caso de Flavia Laos”, dijo Alessandra Fuller.



