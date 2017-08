Flavia Laos desborda sensualidad desde su cuenta de Instagram ♥_♥ [VIDEO y FOTOS]

¡♥! Flavia Laos subió una tremenda fotografía a su cuenta de Instagram que dejó con la boca abierta a todos sus seguidores de las redes sociales. Sus seguidores no esperaron nada y comenzaron a llenar de halagos a la bella 'quinceañera'.



"Qué hermosa eres", "Porfa dios si la belleza fuera pecado estuviera preso Flavia", "Te amo flavia <3", son algunos de los comentarios que hicieron algunos de los fanáticos de Flavia Laos desde su cuenta de Instagram.



"I licked it so it's mine 👅", es el comentario que hace Flavia Laos en la fotografía que pertenece a una nueva sesión de fotos de la actriz. La imagen tiene más de 22 mil "corazoncitos" y no es para menos.



Una publicación compartida de Flavia Laos Official (@flavialaosu) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 7:41 PDT

Como se recuerda, Flavia Laos fue troleada por Ximena Hoyos cuando colocó su imagen en Instagram con la muñeca Annabelle. Los fanáticos de Flavia Laos también unieron al juego y comenzaron a vacilar a la bella actriz.



"Igualitas", fue el comentario de Ximena Hoyos escribió en la cuenta de Instagram de Flavia Laos. La 'quinceañera' no se pronunció ni comentó nada al respecto, pero es seguro que lo tomo con todo el buen humor del caso.



Flavia Laos fue invitada al avant premier de la cinta y pidió que no la dejen verla porque sentía mucho miedo. ¿Tanto miedo puede dar esa muñeca diabólica? :/