Flavia Laos: Delly Madrid la critica así por hablar mal de Sheyla Rojas

La ‘elegantísima’ Delly Madrid comentó que Sheyla Rojas hizo bien en tomar a la broma los ataques de Flavia Laos, quien la llamó ‘gallina vieja’.

“Me parece correcta y válida la reacción de Sheyla Rojas, hay que tomar así las cosas. Además, ella se ve regia y feliz. Para mí, Flavia Laos le faltó el respeto al decirle vieja de esa manera”, sostuvo Delly Madrid.

Asimismo, Delly Madrid reveló que a sus 38 años se siente joven y disfrutando al máximo.

“Y no me pico, porque tengo 38 años y me siento orgullosa. Me siento en la flor de mi juventud y disfruto al máximo mi vida”, agregó Delly Madrid.



Además, Jazmín Pinedo aplaudió la actitud de Sheyla Rojas al responder con humor los ataques recibidos por Flavia Laos.