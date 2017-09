Flavia Laos: Chico reality cuenta la verdad sobre supuesto video íntimo de la actriz [VIDEO y FOTOS]

La actriz Flavia Laos está mortificada por la difusión de un video donde se le observa quitarse la ropa. Al respecto, su expareja e integrante de El Gran Show, Emilio Jaime, explicó que fue un miembro de la producción de una película, en la que participará la joven, quien filtró la grabación.



Emilio Jaime afirma que no se trata de un video íntimo. "Tuve la oportunidad de conversar con Flavia Laos. Tengo entendido que ese video no es íntimo, es una escena de una película que saldrá pronto", explicó el integrante de El Gran Show.



La actriz Flavia Laos ha decidido no pronunciarse en sus redes sociales. El supuesto video íntimo sería parte de las grabaciones de la película "No me digas solterona". Loque más mortifica a la actriz de la filtración de estas escenas es la tergiversación de los hechos.



Emilio Jaime habló en nombre de Flavia Laos e indicó que la actriz está muy indignada. "No entiendo como pueden dañar la honra de una mujer circulando ese tipo de videos, burlándose de la intimidad de las personas. Yo he conversado con ella, esta fastidiada porque están tergiversando las cosas, ese no es un video íntimo como lo están queriendo hacer entender", explica el integrante de El Gran Show.



La mencionada película se estrenará a inicios de 2018. Flavia Laos interpreta a 'Belén', una chica de 22 años dispuesta a todo por separar a dos novios. La cinta también contará con la presencia de la actriz mexicana Angélica Aragón.



