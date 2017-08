Flavia Laos posa junto a la muñeca Annabelle y Ximena Hoyos la trolea de lo lindo [VIDEO y FOTOS]

El estreno de la película "Annabelle 2: La creación" genera que muchas figuras de la televisión posen al lado de la muñeca . Es el caso de la actriz Flavia Laos quien publicó una foto con la protagonista.



Flavia Laos publicó una foto en la que aparece al lado de la muñeca Annabelle. La imagen tiene 28.847 me gusta, los seguidores de la actriz la comparan con la protagonista de la cinta. "Eres igualita", se lee entre los comentarios.



La actriz Ximena Hoyos también se animó a comentar la foto y dijo que Flavia Laos y la muñeca Annabelle son igualitas, al menos en la imagen. Los comentarios resaltan los ojos azules de la protagonista y de la actriz.



Flavia Laos no ha respondido ninguno de los comentarios, pero estamos seguro que lo toma con humor. La actriz fue invitada al avant premier de la cinta y pidió que no la dejen verla porque sentía mucho miedo.

Aqui en el avant premiere de #Annabelle2 ¡Que Miedo! ¡No dejen de verla! Una publicación compartida de Flavia Laos Official (@flavialaosu) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 9:02 PDT

A otra de las figuras de la televisión que han molestado con su parecido físico a Anabelle es curiosamente la conductora Sheyla Rojas. El panelista de Espectáculos, Ricardo Zuñiga "Zorro Zupe" indicó que la exchica reality es igualita a la muñeca.



Como se recuerda, el Zorro Zupe publicó un video de la muñeca Annabelle sentada en una mecedora. El panelista de Espectáculos escribió: "Llegó Shey Shey, los canales se van uniendo". El comentario dividió a los seguidores de Zuñiga porque no logran entender la enemistad entre las dos figuras de la televisión.



La enemistad entre el Zorro Zupe y Sheyla Rojas empezó en mayo de este año cuando el panelista de Espectáculos la tildó de patética por eliminarlo y bloquearlo de sus redes sociales. Este fue el motivo que generó la distancia entre ambos.



Sheyla Rojas utilizó su programa para responder al Zorro Zupe. "Si le molestó, le picó que lo bloqueara y lo eliminara, la verdad no es mi problema. Yo decido a quien tener en mis redes sociales y a quien no y si tengo la posibilidad de bloquearte es por algo", dijo la conductora en su programa "En Boca de Todos".



Los canales se van uniendo... 📺 pic.twitter.com/qKW0rvF9wI — Ricardo Zupe (@zorrein) 17 de agosto de 2017

