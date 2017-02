Flavia Laos y Ximena Hoyos usan el mismo bikini ¿a quién le queda mejor? [VIDEO y FOTOS]

Las actrices Flavia Laos y Ximena Hoyos son muy amigas probablemente porque comparten los mismo intereses y el mismo gusto por la ropa. Quizás es por esta razón que ambas lucen el mismo modelo de bikini verde aterciopelado. La pregunta se cae de madura ¿A cuál de las dos le queda mejor?



Ximena Hoyos publicó un video en su Instagram filmando como le quedaba el mismo bikini que lució semanas antes Flavios Laos en las playas. Saber a quien le queda mejor es una elección difícil porque ambas son chicas sumamente guapas y con cuerpos muy bien cuidados.



Quizás podamos intentarlo viendo los likes que recibió cada video, Ximena Hoyos se grabó luciendo el bikini y Flavia Laos también. ​

Lindo domingo 🌴 @rapelswimwear 👙 Una foto publicada por Ximena Hoyos ♛ (@ximehoyos26) el 5 de Feb de 2017 a la(s) 6:54 PST

Time to relax @rapelswimwear kini 👙 Una foto publicada por Flavia Laos Official (@flavialaosu) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 11:07 PST

La foto de Ximena Hoyos fue tomada hace 13 horas cuando se encontraba en el Club Regatas y tiene más de 14. 000 me gusta, mientras que la de Flavia Laos tiene más de 30.000 me gusta. En defensa de Ximena Hoyos, la foto de Flavia fue publicada hace dos semanas.



Ahora vamos por los videos en donde lucen el mismo bikini, el de Flavia Laos tiene más de 173.381 reproducciones mientras que el de Ximena Hoyos tiene 33.622 reproducciones. Otra vez, Flavia publicó el video hace semanas, quizás es por eso que tienen más reproducciones.



Ximena Hoyos y Flavia Laos son muy amigas, la primera defendió a la actriz cuando quisieron involucrarla sentimentalmente con el participante de Esto es Guerra, Mario Hart. No sabemos qué opinas tú, pero para Trome las dos lucen igual de bien el bikini.

Good Morning ❤️ Un vídeo publicado por Flavia Laos Official (@flavialaosu) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 11:32 PST