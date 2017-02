Florcita Polo y Néstor Villanueva rescataron a su familia y son una pareja muy feliz [VIDEO y FOTOS]

Flor Polo Díaz (31) y Néstor Villanueva (37) se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de nuestra farándula, pues su vida sentimental se vio expuesta en las pantallas donde se acusaron de infieles e incluso la sombra del divorcio rondó sobre su matrimonio. Pese a todo, el amor hizo que superaran la crisis que vivieron para empezar a escribir una historia nueva en sus vidas, al lado de su hijo Adrianito y Stefano, quien está por nacer.



En su caso podría decirse que el ‘amor triunfó’, luego de los momentos difíciles que vivieron.

Néstor: Son cosas que ya borré de mi cabeza, las olvidé. Ahora estamos bien, felices, aprovechando el momento y lo más bonito es que dentro de poquito nacerá nuestro segundo hijo, a quien esperamos con muchas ansias.



¿Les llegó de sorpresa?

Flor: No, ya estábamos practicando hace tiempo, solo esperábamos que Dios nos bendijera.

Néstor: Es la verdad, ya lo estábamos planificando, veníamos practicando, pero nada. Luego de varios intentos finalmente nos dieron la buena noticia y ahora estamos contentísimos porque lo deseábamos y también porque Adrianito nos pedía su hermanito.



¿Es verdad que querían una mujercita?

N: Sí, incluso ya habíamos comprado unas ropitas, zapatitos. Teníamos hasta el nombre (Valentina) pero cosas de la vida, después de siete semanas nos dicen que sería hombre. Nosotros felices.

F: Estaba muy ilusionada con la mujercita, yo me había hecho a la idea, pero vino un varón, igual lo recibimos con mucho amor.



¿Estuviste internada por complicaciones con tu embarazo?

F: Cuando tuve cuatro meses y medio tuve placenta previa (amenaza de aborto), estuve cuatro días internada, me asusté.

N: A Flor le picaba la mano por publicar que estaba embarazada, pero al final entendió que teníamos que esperar.

F: La familia de Néstor, la mía y amigos cercanos eran los únicos enterados. Claro, también mi mamá, quien cumplió al guardar el secreto, fue una tumba los primeros meses.



¿Con Stefano ‘cierran la fábrica’?

N: La verdad, queremos intentar y tener la mujercita, ya hicimos el contrato (ríe) y sería bonito para que ponga orden en la casa y a los hermanos. Claro que Flor sigue siendo la reina.



Se dieron muchos comentarios sobre su relación, dijeron que estabas con Flor por interés...

N: La gente siempre va a comentar porque se creen los dueños de la verdad... Si hubiera estado por interés o por querer pantalla no seguiríamos juntos. Además, desde el comienzo comentamos que éramos pareja para evitar dimes y diretes.



Ustedes han superado huracanes, tormentas, truenos, rayos, todo.

N: Tenemos casi nueve años de relación, siete de casados con sus cosas buenas y malas, con sus altos y bajos, pero ahí estamos juntos. Lo importante es que así vamos a estar hasta viejitos.



¿Cómo son en la intimidad de su hogar?

F: Ya con un hijo las cosas cambian, uno crece y madura. Además, Néstor es una persona muy buena, gran padre, un buen hijo, quiere mucho a su familia, los adora. Es un poco celoso, de vez en cuando es detallista, poco romántico, ya le dicho que quiero que lo sea más. Es renegón también.

N: Ella también es renegoncita.

¿Le entran a la cocina?

F: Él me enseñó a cocinar porque yo no sabía ni hervir el agua, ni freír un huevo. Varias veces tuvo que comer su arroz quemado. Ahora nos turnamos, cuando estuve malita él me atendía. Cuando tuve la cesárea por Adrianito, me ayudó bastante.

N: La verdad, es que ella no entraba a la cocina ni de visita. Le enseñé a cocinar, siempre trataba de alentarla. Muchas veces me tuve que comer arroz quemado, pero para que no se sienta mal le decía que estaba bien y que me gustaba el concolón (ríe). Ahora ella está con otra mentalidad, aprendió y hasta me corrige ahora.



O sea, rescataron a su familia.

N: Siento que estamos formando una maravillosa familia, con Flor, Adrianito y con Stefano, que nacerá el 20 de abril. Para nosotros, lo más importante es la familia y trabajaremos para ellos.

F: Triunfó el amor.



(B. Pashanasi)

