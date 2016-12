Florencia Cassi es un ejemplo de cómo Instagram puede potenciar la carrera de una modelo. Esta belleza, nacida en Córdoba (Argentina), suma seguidores en la red social de Facebook por centenares cada día. Y razones no le faltan a Florencia Cassi, le sobran. Motivos curvos, armoniosos, fuertes y angelicales a la vez. Como su sonrisa, su mirada, sus piernas y caderas.

Esta bella modelo argentina vive en México desde hace unos tres años, donde ha logrado conquistar la popularidad. En 2014 Florencia Cassi posó para Playboy México y miles aún la recuerdan por ello. ¿El video? Más abajo. Eso sí, limitar su popularidad a ello sería una mezquindad que no vamos a permitir ni practicar.

Es que Florencia Cassi no solo es modelo, sino que ha estudiado Nutrición. Pero no solo eso. A diferencia de otras modelos, todo apunta a que Florencia Cassi es una amante y apasionada de las lecturas y los libros. Es decir, la chica le gana a los prejuicios por partida doble. No todo es fotos ni videos sexys.

Florencia Cassi, video 'Luz de Primavera'. (Fuente:YouTube)

Es así que Florencia Cassi acompaña casi todas sus fotos en Instagram de citas literarias. Ejemplos, abundan:



- Te dije más de una vez que te quiero, que te quiero mucho. No te olvides de eso. Yo jamás digo algo en lo que no creo".

​Ernesto Sabato



- Cómo voy a creer / dijo el fulano

que tu cuerpo / mengana

no es algo más de lo que palpo

o que tu amor

ese remoto amor que me destinas

no es el desnudo de tus ojos

la parsimonia de tus manos

cómo voy a creer / mengana austral

que sos tan sólo lo que miro

acaricio o penetro

cómo voy a creer / dijo el fulano

que la útopia ya no existe

si vos / mengana dulce

osada / eterna

si vos / sos mi utopía

Mario Benedetti



- La mayoría de los hombres poseen escasa imaginación. Todo lo que no les afecta de una manera inmediata y no hiere directamente sus sentidos, cuál dura y afilada cuña, apenas logra excitarles. Más si un día, ante sus ojos y en una proximidad palpable, acontece algo insignificante, estallan inmediatamente en una pasión desmesurada.

Stefan Zweig



- Que mires más allá de mi apariencia física, que me recuerdes con pasión, y que el placer que juntos inventamos sea otro signo de libertad.

Julio Cortázar



El mundo necesita más chicas como Florencia Cassi. Por cierto, ¿cuál es su edad? Sí, porque no es eterna. Florencia Cassi tiene 27 años. Ah, el video de Playboy: