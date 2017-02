Florencia Peña es noticia otra vez. Con nada menos que 42 años, la bomba sexy argentina Florencia Peña hizo su primer desnudo completo para la revista Gente. Y las fotos quedaron espectaculares.

La también actriz de televisión posó completamente desnuda exhibiendo su espectacular figura y un osado tatuaje tribal que cubre parte de sus piernas y trasero. En definitiva los años le han asentado muy bien a la argentina.

En entrevista con Gente, Florencia habló de muchos temas, pero sobre todo de cómo es que se siente a gusto estando desnuda frente a miles de personas. La raíz de su comodidad paradójicamente viene de la filtración de un video íntimo en el 2013.

Florencia Peña en Poné a Francella.

La grabación, donde aparece teniendo sexo con su ex Mariano Otero, le sirvió para aceptarse tal como es sin ninguna mirada de prejuicio. "(Soy) Una mina que vive su sexualidad a full. Que soy mamá, pero también decido no quitarle un minuto a la amante", dijo sincera.

“En aquel momento me sentí una víctima de ‘el afuera’ y me castigaba por haberme grabado. Hasta que entendí que todos, consciente o inconscientemente, elegimos lo que nos sucede. Lo que pasó vino a hablarme de aceptación”, continuó.

Revista Luz #domingo Una publicación compartida de Florencia Peña (@flor_de_p) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 3:34 PST



Asimismo dijo que la madurez le trajo ‘otro modo más genuino’ de estar en sintonía con su propio cuerpo, aunque asegura que no siempre fue así. “Yo había crecido con vergüenza de ese aspecto por el mandato social que arrastramos. ‘Ser puta está mal. ‘Debés ser una señora decente’. A partir del video me miré con compasión y me quise más. Por eso ya no me importa lo que piensen sobre mí”, concluyó.

