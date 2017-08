Francesca Brivio cuenta todo sobre su romance con el músico Miki González [VIDEO y FOTOS]

La revista Somos entrevistó a Francesca Brivio y conversaron sobre la relación que lleva con el ícono del rock peruano, Miki González. El creador de 'Akundun' es 27 años mayor que la actriz, pero eso no es impedimento para que día a día viva más enamorados.



Francesca Brivio cuenta detalles románticos y realista de tener una relación con Miki González. "Estamos juntos desde hace dos años, pero nos conocemos de mucho tiempo atrás. Vivimos en el mismo edificio, éramos los mejores amigos. Luego empezamos a querernos profundamente. Ya ves que dicen que el amor es la amistad con momentos eróticos. Hoy es mi gran compañero. Si tuviera que describir en una palabra que caracteriza nuestra relación es complicidad. Todo el tiempo estamos pendientes uno del otro", cuenta Francesca Brivio (38) a Somos.



El amor de Miki. "Es el último romántico, siempre está diciéndome los piropos más peculiares que existen. Siempre con detalles. Es rarísimo. Pero, sobre todo, amo que me ame como soy. Como decía Frida Khalo: ‘me mira como si fuera magia’. Qué más puedo pedir”, cuenta muy enamorada Francesca Brivio.



El amor verdadero



Francesca Brivio le dice amorosamente "Maik" a Miki y cuenta también es su compañero ideal en los momentos más difícil. Brivio tiene mastocitosis sistemática, una incurable enfermedad con la sufre desde hace ocho años. Francesca también cuenta que siempre lo cuida cuando él está delicado de salud.



La edad no es problema. "Tengo mi anillo de compromiso. Pero no de esos de diamantes, sino uno de un monasterio budista. Estamos muy compenetrados en la relación", dice Francesca. La también activista manifiesta que la diferencia de edad "es un gran balance" en la relación.



El amor y esperanza. Francesca Brivio cuenta que su "Maik" llegó a conocer a un médico especialista en el mal que ella sufre y están planeando ir con él porque en Perú no tiene la ayuda necesaria para curarse.