Gabriel Soto no soportó que se burlen de su esposa en Instagram y reaccionó así

Gabriel Soto reaccionó luego de que varios usuarios criticaran a su esposa, la actriz Geraldine Bazán, en Instagram. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Fue un malentendido. Te lo contamos a continuación.



Resulta que Geraldinde Bazán, con todo el amor de esposa, le dedicó un post a Gabriel Soto en Instagram, pero fue mal entendido por los usuarios.



"Sin Cuenta (Es a propósito, llevan tantas representaciones que ya perdieron la cuenta... en serio!!)", escribió Bazán, y no demoraron en llegarle críticas por su supuesta "mala ortografía".



"Qué pena que no sepas escribir" o "Qué vergüenza, aprende a escribir bien, se escribe cincuenta!", fueron algunos de los comentarios que buscaban corregir a la actriz.



Sin Cuenta (Es a proposito,llevan tantas representaciones que ya perdieron la cuenta... en serio!!) @amancabronas #Porqueloshombresamanalascabronas Felicidades!! @gabrielsoto Una publicación compartida de Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el 20 de May de 2017 a la(s) 9:26 PDT

Sin embargo, en realidad no existió ninguna falla ortográfica, pues Bazán escribió 'sin cuenta' para referirse al sinnúmero de presentaciones de la obra de teatro en la que actúa Gabriel Soto. Es decir, un juego de palabras, que evidentemente pocos entendieron.



Tras el mensaje de Geraldine, Gabriel Soto le agradeció el gesto y dejó 'mudos' a todos los que se habían burlado de su esposa en Instagram. "Te amo. Gracias por estar. Y es SIN-CUENTA con un – (para los que sí saben leer) jajajaa", escribió el actor, para no sonar tan serio.



Pero eso no fue todo. A una de las usuarias, que no tuvo palabras agradables para Geraldine, Gabriel le respondió: "A lo mejor necesitas lentes. Si quieres te los regalamos jajajajajaja".