¡Terrible! Delincuentes informáticos filtraron en Internet y redes sociales el capítulo 4 de la séptima temporada de Game of Thrones que debía estrenarse este domingo 6 de junio a través de la señal de HBO. Esto tras el ciberataque que sufrió hace unos días.

En redes sociales, algunos seguidores de 'Game of Thrones' compartieron el enlace del capitulo que, hasta el momento, solo está disponible en idioma inglés.

La versión en baja calidad del episodio de 'Game of Thrones' titulado 'The spoils of war' (El botín de la guerra) ya circula en Internet. Así los aceptaron los directivos de HBO.

Otro tipo de material privado de HBO también ha sido subido a la red. Episodios de las series 'Ballers' y 'Room 104' además de guiones de episodios futuros de Game of Thrones.

Es importante que esta no es la primera vez que HBO ve vulnerada la seguridad de sus contenidos. Previamente, cinco capítulos de la quinta temporada de Game of Thrones fueron filtrados a Internet.