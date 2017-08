Game of Thrones 7x07: revelan título y duración del episodio final y redes enloquecen [VIDEO]

A pocos días del emocionante final de la séptima temporada de 'Game of Thrones', más detalles salen a luz. Los fanáticos ya no pueden esperar para conocer el desenlace de la popular serie de HBO. Este martes se reveló el título y duración del capítulo 7x07.

Tras una semana llena de filtraciones en redes sociales, se espera que el capítulo 7x07 de Game of Thrones llegue a su estreno sin ningún tipo de contratiempos que empañen la emoción de los más fervientes fanáticos.

El episodio final de la setima temporada de Game of Thrones se llamará “The Dragon and the Wolf” (“El dragón y el lobo”) en clara referencia a las casas a las que pertenecen Daenerys Targaryen y Jon Snow o la posible revelación del verdadero origen del 'bastardo de Ned Stark'. El nombre del capítulo se convirtió en tendencia mundial en Twitter.

Game of Thrones

Para alegría de los fans, “The Dragon and the Wolf” tendrá una duración de 79 minutos y 43 segundos, convirtiéndose así en el episodio más largo de la historia de Game of Thrones.

Según hemos podido ver en el avance del episodio 7x07 de 'Game of Thrones', Tyrion Lannister, Jon Snow, Cercei Lannister y Daenerys Targaryen se reunirán para intentar dejar de lado sus intereses y enfocarse en la verdadera guerra contra los caminantes blancos.

Jon Snow menciona que hay una guerra mayor que se aproxima en 'Game of Thrones' y que nadie quedará vivo si es que no se unen. El emocionante final se emitirá este domingo 27 de junio en HBO.