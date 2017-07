Game of Thrones: Actores de la serie se lucieron en la alfombra roja [FOTOS]

Las estrellas de 'Game of Thrones' se adelantaron a la celebración del estreno de la séptima temporada. Sophie Turner (Sansa), Maisie Williams (Arya) y Kit Harington (Jon Snow) desfilaron por la alfombra roja en el evento realizado por HBO en Los Ángeles.



Se trata de una tradicional 'red carpet' antes de una proyección especial del primer episodio de la temporada. Los productores ejecutivos también estuvieron presentes.



Sin embargo, las grandes ausentes fueron Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) y Lena Headey (Cersei Lannister). Tampoco asistió Peter Dinklage, quien da vida al gran Tyrion Lannister en 'Game of Thrones'.



También brillaron por la alfombra roja Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister), Rose Leslie (Ygritte), Gwendoline Christie (Brienne), Liam Cunningham (Davos), Alfie Allen (Theon Greyjoy) y John Bradley-West (Samwell Tarly), entre otros.



Actores de 'Game of Thrones' se preparan para el estreno de la séptima temporada. Foto: AFP Actores de 'Game of Thrones' se preparan para el estreno de la séptima temporada. Foto: AFP

'Game of Thrones' regresa este domingo y los fans ya han iniciado la cuenta regresiva. Se trata de la séptima temporada de una saga de intriga política, sexo y violencia que se ha convertido en la serie más popular del mundo en la televisión.



Cersei Lannister se hizo del trono de Hierro, mientras Jon Snown fue declarado 'Rey en el norte' después de resucitar y Daenerys Targaryen ha zarpado hacia Westeros. Ahora el invierno ha llegado.



Faltan 13 capítulos para que 'Game of Thrones' termine. Serán presentados en dos temporadas más cortas: la séptima, con los primeros seis, arranca este domingo.



'Game of Thrones' tiene más premios Emmy que cualquier otro show en la historia y se transmite en 170 países, con ratings récords en todos el mundo.