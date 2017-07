Game of Thrones: Actor que interpreta a 'Hot Pie' abre su panadería y raya con sus pancitos en forma de lobo

El actor inglés Ben Hawkey, famoso por interpretar al personaje de 'Hot Pie', o 'Pastel Caliente' en español, en la serie ‘Game of Thrones’, abrió su propia panadería en la vida real aprovechando así la fama que ganó en la pantalla chica.

"You Know Nothing John Dough", inspirado en la frase de Game of Thrones 'Tu no sabes nada Jon Snow', es el nombre de la pastelería de Ben Hawkey que opera en Londres y que se basa en el servicio de entrega a domicilio.

"La gente siempre me pregunta por el secreto de mi receta. Eso no lo puedo compartir, pero los clientes de Deliveroo (entrega a domicilio) tendrán la oportunidad de probarlo sin tener que ir por un camino peligroso hacia 'King's Landing'", comentó el actor de Game of Thrones.

Game of Thrones: Actor que interpreta a 'Hot Pie' abre su propia panadería Game of Thrones: Actor que interpreta a 'Hot Pie' abre su propia panadería

(ALERTA DE SPOILER) Es importante mencionar que 'Hot Pie' regresó a Game of Thrones y tuvo un decisivo encuentro con Arya Stark (Macie Williams), en el capítulo 2 (Stormborn), de la séptima temporada.

En este episodio, 'Hot Pie' le revela a Arya que su hermano Jon Snow se ha convertido en el nuevo 'Rey del Norte', en Winterfell, motivo por el cual la menor de las Stark decide regresar a casa y dejar de lado, por un momento, su travesía hacia King's Landing.

Ben Hawkey aprovechó la fama de los lobos en Game of Thrones para venderlos en forma de galletas en su nueva panadería. ¡Todo un genio de los negocios!