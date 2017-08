Game of Thrones: ¿por qué Cersei tiene el cabello corto? [VIDEO]

Cersei es uno de los personajes de la serie Game of Thrones que causa muchas reacciones entre los hinchas de la producción. Mientras que algunos la detestan por sus acciones, otros la admiran su capacidad e inteligencia.



Es por estos motivos por los que los hinchas de Game of Thrones le prestan mucha atención en cada capítulo, algo que dado como consecuencia el descubrimiento de algo muy importante: el imperturbable look que ella tiene.



Esta curiosidad fue recogida por el portal Vanity Fair y expuesta en una nota que todo seguidor de Juego de tronos, nombre con el que se conoce a Game of Thrones en estos lares, debe leer y tener en consideración.



En el artículo se enumeran una serie de posibles razones por las cuales Cersei no quiere dejarse crecer el cabello, las cuales pueden ser muy viables para los que siguen Game of Thrones.

CAPÍTULO

Por otro lado, en el más reciente capítulo de Game of Thrones se pudo ver el primer encuentro de Jon Snow con Daenerys Targaryen en Rocadragón.



Las reacciones por lo que pasó entre ambos personajes en la tercera entrega de la séptima temporada de Game of Thrones fueron muchas en las redes sociales. El tema se convirtió en tendencia rápidamente.



Por mientras, los fans de la producción de HBO tendrán que esperar qué pasa en el próximo episodio, en el cual podríamos ver cómo los dragones de Daenerys demuestran todo su poder. Una escena que, sin duda, sería del encanto de los hinchas de Game of Thrones.