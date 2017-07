Game of Thrones: ¿qué pasó con la plataforma HBO GO antes del estreno de la nueva entrega?

Antes del estreno de la nueva temporada de Game of Thrones, cuyo resumen puedes leer en esta nota, muchos usuarios en las redes sociales reportaron la caída de la plataforma HBO GO. Esto ocasionó más de un malestar.



Y es que los hinchas de Game of Thrones dejaron ver que HBO tendría la culpa si ellos se perdían del primer episodio de la nueva entrega de la serie, la cual recibe en Latinoamérica el nombre de Juego de tronos, y caían en las garras de los spoilers. Otros pidieron comprensión ya que la empresa iba a salir a anunciar qué había pasado.



Poco después del estreno, HBO lanzó un mensaje por su cuenta de Twitter. En este daba cuenta de lo que había sucedido antes de la emisión del primer capítulo de la séptima parte de Game of Thrones.

Game of Thrones: Segundo tráiler de la séptima temporada.

"Debido a la gran cantidad de fans que se están preparando para el estreno de la séptima temporada de Game of Thrones, algunos usuarios de HBO GO están experimentando problemas de conectividad", se pudo leer en la misiva.



La plataforma sostuvo que estaban trabajando para reestablecer el servicio lo más rápido posible y así evitar malos ratos para los miles de seguidores de Game of Thrones.