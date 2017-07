Game of Thrones se convierte en tendencia en el mundo a poco del estreno de su nueva temporada

La expectativa por el estreno de la nueva temporada de Game of Thrones (Juego de tronos, en español) es notorio. En las redes sociales, muchos fans de la producción de HBO están haciendo comentarios sobre lo que esperan de esta entrega.



En Facebook y Twitter, muchas cuentas dedicadas a Juego de tronos han lanzado avances y hecho especulaciones sobre lo que se verá en poco tiempo. Las 'teorías' sobre qué personajes van a morir o cómo se armarán las alianzas están, pues, por doquier.



En Twitter, los comentarios están hilvanados con diversos hashtags que hacen alusión al estreno de Game of Thrones. Este panorama se repite a escala mundial y regional.



Hay que mencionar que la séptima temporada de Juego de tronos, la cual encaminará todo para su culminación el próximo año, se podrá ver a las 9 de la noche en Perú. Conoce la hora de estreno de Game of Thrones en tu país en este enlace.



Game of Thrones: Segundo tráiler de la séptima temporada.