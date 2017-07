Game of Thrones, más conocido en estos lares como Juego de tronos, sigue su emisión por la señal de HBO. En su tercera entrega, titulada 'The Queen’s Justice' (7×03), veremos qué pasa en el primer encuentro de Jon Snow y Daenerys Targaryen.



Hay que mencionar que en el episodio anterior de Game of Thrones vimos cómo se extendía una invitación a Jon Snow para visitar Rocadragón, la cual fue aceptada por el Rey del Norte. Ello a pesar de la oposición de no pocos de sus aliados, entre ellos Sansa.



Una de las cosas que muchos de los fans de Game of Thrones especulan es que Daenerys esperará que Jon Snow se incline ante ella, reconociéndola como la soberana de los Siete Reinos. Sin duda, un capítulo más que histórico en la serie, la cual llegará a su final en la próxima temporada.

Hay que mencionar que las intenciones de alianza de Jon Snow quedaron más que claras en ‘Stormborn’, el capítulo 7×02 de Game of Thrones, porque Daenerys puede ayudarle a combatir a los Caminantes Blancos con sus dragones.



¿Acaso la unión de los dos personajes, sobre quienes gira gran parte de la historia de Game of Thrones, será posible? Solo queda esperar la emisión de Juego de tronos por HBO. Por ahora, aprovecha en comprar la canchita y las bebidas. Acá te pasamos los horarios por país.



Estados Unidos: domingo 30 de julio a las 9 de la noche (hora del este) por HBO.



Perú, Ecuador, Colombia y México: domingo 30 de julio a las 8:03 de la noche por HBO.



Venezuela y Chile: domingo 30 de julio a las 9:03 de la noche por HBO.



Argentina y Brasil: domingo 30 de julio a las 10:03 de la noche por HBO.



España: el lunes 31 de julio a las 3 de la mañana por HBO España y a las 11:35 de la noche del mismo día por el mismo canal.