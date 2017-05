Murió Genaro Delgado Parker. El descubridor de Gisela Valcárcel y otras estrellas de la televisión peruana falleció hoy a la 1:30 de la tarde, según una publicación en Facebook que hizo el periodista Hugo Coya.



Genaro Delgado Parker fue un empresario televisivo peruano y uno de los fundadores de Panamericana Televisión. La última vez que apareció en televisión fue cuando dio una entrevista a Fernando Díaz para 'Día D'.



En el reportaje, se pudo ver a Genaro Delgado Parker movilizándose en silla de ruedas debido a una enfermedad que lo dejó sin posibilidad de movilidad en las piernas.

“El problema de salud me lo van a decir los médicos. Si yo lo supiera hace rato me habría curado, no lo conozco, no conozco bien. Tengo problemas para caminar. He estado mucho tiempo sentado en mi escritorio”, dijo Delgado Parker al programa de ATV.



Genaro Delgado Parker falleció mientras se encontraba con su esposa. El velorio del empresario de televisión será en absoluto privado.