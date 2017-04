Génesis Tapia: "Dorita Orbegoso no te hagas la santa"

‘No te golpees el pecho, ni te hagas la santa’, respondió Génesis Tapia a Dorita Orbegoso, pidiéndole que no la señale ni la ataque porque su vida también está llena de errores y tropezones.

“Muchas veces me ha señalado, insultado y dejado entrever que soy de lo peor. Sin embargo, también dice que no me conoce. Por eso, debo aclarar que mintió al decir que me escribió al ‘Whatsapp’ para felicitarme por mi matrimonio”, dijo Génesis Tapia.

Es más, Génesis Tapia añadió que no debe dársela de ‘muy santa’.



“No te golpees el pecho, no digas ‘esto no hice’, porque uno va al YouTube y encuentra todas las cosas que ha hecho. Cuando yo tenía 17 años, ella ya tenía una larga trayectoria”, añadió Génesis Tapia.



Luego, Génesis Tapia reconoció que ha cometido muchos errores en su vida, pero que ahora se ha encaminado tras su reciente matrimonio.

“Este 2017 haré las cosas diferentes, pero hay situaciones que siempre se deben aclarar. Todos hemos cometido errores, pero tampoco todo lo que dice de mí es cierto, sino también creería lo que dijo Mónica Cabrejos sobre ella, o la exnovia de Erick Varias”, agregó Génesis Tapia.