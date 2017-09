Geni Alves afirmó que Janet Barboza no acude a las audiencias del proceso judical que ambas tienen [VIDEO]

Geni Alves contó que Janet Barboza no asistió ni solicitó que se le reprograme una nueva cita en el juzgado por la querella que presentó en su contra.



“Estuve ahí, no soy tonta, verifiqué que su abogado no presentó ningún documento excusando su falta. Estuve detenida dos veces, así que solo pido justicia, que traten a todos por igual”, dijo Geni Alves.



También contó que en 20 días recibirá sentencia por el juicio que Janet Barboza le entabló por difamación. “A mí me sentencian, condenan, entonces que hagan lo mismo con ella”, precisó Geni Alves.



(B.P.)