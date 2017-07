George A. Romero, padre del cine de zombies, murió a los 77 años [VIDEO]

Millones de hinchas del subgénero de zombies en el cine están lamentando la partida de George A. Romero (77), a quien se le atribuye la modernización de esta categoría gracias la cinta La noche de los muertos vivientes (Night of the Living Dead, 1968).



Diversos medios internacionales, como Pop Culture y The Sun, sostuvieron que George A. Romero murió debido a las complicaciones de un cáncer progresivo en el pulmón. Peter Gunwald, conocido productor de cine, confirmó dicha versión.



George A. Romero falleció en Toronto en compañía de su hija, Tina Romero, y su esposa, Suzanne Desrocher Romero. Según Gunwald, el padre del cine de zombies moderno estaba escuchando una partitura de la película The Quiet Man cuando partió a la eternidad.

Además de La noche de los muertos vivientes, George A. Romero tiene muchas más películas destacables, las cuales ayudaron a consolidarlo en un peldaño muy elevado en el cine de terror actual.



Estas son There's Always Vanilla (1971), The Crazies (1973), Season of the Witch (1973), Creepshow (1982) y la serie Tales from the Darkside (1984). Su más reciente proyecto en calidad director y guionista fue Survival of the Dead (2009), la cual fue muy criticada por los especialistas en cine de terror y no logró una recaudación muy grande.