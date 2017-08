Georgette Cárdenas: 5 sexys fotos de la conductora de Panorama Espectáculos [VIDEO y FOTOS]

Georgette Cárdenas, la guapa conductora de Pánamericana Espectáculos, tiene 95, 500 seguidores en Instagram. Estos han ido aumentando con el tiempo, desde que la joven de 30 años inició su carrera como modelo a los 18.



En 2007, Georgette Cárdenas postuló al Miss Perú, pero a ella no le bastaba un concurso de belleza y decidió ingresar al mundo de la tevisión. La modelo inició a conducir en 2015 el bloque de espectáculos del programa Panamericana Espectáculos.



Georgette Cárdenas siempre ha mantenido un perfil bajo en el mundo del Espectáculos. Su programa no presenta ampays y siempre intenta no criticar el aspecto físico de otras mujeres, como en los otros programas de la farándula.



"El espectáculo corre con la milésima de segundo, nuestra fauna del espectáculo siempre hace cada cosa. Tú para hablar de Espectáculos la idea no es ser mala onda, lo mejor es que la gente saque sus propias conclusiones", dijo Georgette Cárdenas en televisión. Mira aquí sus fotos y sus videos.

