Georgette Cárdenas comparte foto con su pareja en redes y defiende la diferencia de edad entre ellos [FOTO]

En el amor la edad no importa. Y eso lo tiene muy claro Georgette Cárdenas. A través de sus redes sociales, la conductora del bloque de espectáculos de Panamericana Televisión, compartió una fotografía de su pareja.

"Con mi Love (¡Sí! Mi marido es viejo, así que no me escribas pelotudeces porque te bloqueo CTV! Deja de buscar calaterío no más, que aquí no lo vas a encontrar! ¡En mis redes comparto mis alegrías, mi comida, mis viajes, mis hijos perrunos, mi familia, mis gustos, de vez en cuando mi cuerpo latino y también mi amor!)", escribió Georgette Cárdenas en su cuenta Instagram.

La conductora deja en claro que nadie tiene por qué juzgar la edad de su pareja. Georgette Cárdenas advierte que en sus redes sociales ella pone lo que desea y eso no incluye fotos mostrando sus atributos, sino momentos felices en compañía de los que ama.

La fotografía de la conductora cuenta con más de 2 mil likes en su cuenta Instagram. Pese a que advirtió en la leyenda que no la critiquen, algunos usuarios no se resistieron al señalar la diferencia de edad entre Georgette Cárdenas y su pareja. Sin embargo, ella les dejó en claro que podían dejar de seguirla.

"¿Pero para que eres tan burro y me sigues? Vaya a seguir una calata cochino. ¡Vaya sucio! Shuuu", escribió Georgette Cárdenas como respuesta a un usuario por criticar sus publicaciones.

La conductora de TV no es la única que tiene una relación amorosa con un hombre mayor. Recordemos que Brunella Horna fue por casi cuatro años pareja de Renzo Costa. Ambos iniciaron su romance cuando ella tenía 16 años. Ahora, la 'baby Brune' tiene 20 y está en saliditas con Richard Acuña, congresista de 36 años.

