Ghost in the Shell lanza tráiler que no te puedes perder [VIDEO]

El 31 de marzo de este año será una fecha más que especial para los seguidores del anime de la 'vieja escuela'. Ese día se estrenará la adaptación live action de Ghost in the Shell, la cual estará protagonizada por la sexy Scarlett Johansson.



En razón a ello, la cuenta de Paramount Pictures en YouTube lanzó el tráiler oficial de la producción. En este se puede ver más escenas de acción y parte de la personalidad de Motoko Kusanagi, rol que interpretará la mencionada actriz en Ghost in the Shell.



Tal como pasó con el adelanto visto en la última edición del Super Bowl, Scarlett Johansson aparecerá 'desnuda' en algunas escenas de Ghost in the Shell. Además, vemos con más detenimiento la pelea 'acuática' que se hizo un referente en el anime cyberpunk.

La trama de Ghost in the Shell nos sitúa en una lucha de la Sección 9, un equipo conformado por cyborgs y humanos policías, para detener a Pupper Master, un pirata informático muy hábil.



La cinta de Ghost in the Shell data de 1995 y tiene una segunda parte llamada 'Innocence' (2004), ambas dirigidas por el genial Mamoru Oshii. Además, cuenta con un manga y series de televisión.

