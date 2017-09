Gian Marco: Su hija luce más delgada que nunca y sorprende a sus fans con fotos en la playa [VIDEO y FOTOS]

La hija de Gian Marco se hizo conocida en redes sociales tras grabar un cover de la canción Quisiera Quererte en 2015. En Trome.pe te mostramos algunos de los nuevos proyectos musicales de la joven y su look al natural.



Nicole Zignago radica en Boston, Massachusetts, ella estudia en la universidad de Berklee. “Hasta ahora me parece mentira. He visto el mail muchas veces para convencerme de que es verdad. Voy a dedicarme de lleno a esto. Mi prioridad ahora es estudiar, graduarme con las mejores notas y salir con un estilo definido y, por lo menos, diez canciones", dijo la joven en una entrevista a Radio Nacional.



Nicole Zignago es una joven que ama viajar. En sus más recientes fotos en Instagram se le observa disfrutando del sol en Cartagena de Indias, Colombia. La hija de Gian Marco tiene más de 186.000 seguidores en Instagram.

Nicole Zignago siente que es difícil ser la hija de Gian Marco. “Es una mochila que pesa porque siento que tengo que llenar los zapatos que él ha llenado, pero estoy recién empezando mi carrera, la cual me apasiona. Además él ha sido siempre mi mayor influencia, no sólo como artista, sino como ser humano. Estoy orgullosa de ser hija de mi padre y no lo cambiaría por nada", contó en Radio Nacional.



Nicole Zignano graba covers de canciones muy conocidas junto a sus amigos y las publica en su canal de YouTube. "Tengo el placer de estudiar música y rodearme de gente muy talentosa. Ellas son de mis voces femeninas preferidas en el mundo y tengo la fortuna de llamarlas mis amigas. Espero les guste este pequeño cover y lo compartan", escribe la joven en su cuenta de YouTube.



La joven se puso a llorar cuando le contó a su papá que quería dedicarse a la música. "Recuerdo que me encerré en mi cuarto llorando porque no sabía cómo decírselo y él fue a preguntarme que pasaba y ahí le dije lo que quería dedicarme a la música, él me respondió ‘estaba esperando que me lo dijeras", le contó Nicole Zignago a la periodista Patricia Salinas.

Me volví a perder en el mar hoy 🌴Que delicia es desconectarse por un rato y darnos cuenta de lo que nos rodea. Una publicación compartida de Nicole Zignago (@nicolezignago) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 7:15 PDT

Nada que ponga a mi corazón más feliz, que estar al lado del mar . Más días así 🌴 📷: @evitaa27 Una publicación compartida de Nicole Zignago (@nicolezignago) el 16 de Sep de 2017 a la(s) 6:26 PDT

Dormí deli, comí deli, reí deli 😋 #dijemuchodeli • Me cuentan que hicieron hoy? 👇🏼 Una publicación compartida de Nicole Zignago (@nicolezignago) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 6:45 PDT

Hoy es lunes de: A) trabajar como loco 🤓 B) netflix and chill 😏 C) hacer algo nuevo! 💚 Comenten el emoji que les queda para este día!🤓😏💚 Una publicación compartida de Nicole Zignago (@nicolezignago) el 17 de Jul de 2017 a la(s) 8:45 PDT

La música me ha permitido conocer y compartir con gente tan talentosa como estas dos personitas @maro.musica & @lavidadegreta 💕 Video completo en mi canal de YouTube! LINK EN MI BIO🐨 I Am Light - @indiaarie Una publicación compartida de Nicole Zignago (@nicolezignago) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 6:59 PDT