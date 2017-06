Gian Piero Díaz envía contundente mensaje a Esto Es Guerra por spot de nueva temporada [VIDEO]

El conductor de Combate envió un contundente mensaje contra Esto Es Guerra. ¿Qué pasó? Gian Piero Díaz le dirigió unas palabras a la producción del reality de competencia de América Televisión después de publicar el spot de la nueva temporada.

Al parecer ni al conductor de Combate, ni a la producción le gustó que Esto Es Guerra vuelva a generar expectativa con la salida de uno de sus integrantes para que regrese al reality de competencia de ATV.

En el spot, aparece una imagen de Mario Irivarren parado en la puerta de ATV sugiriendo que estaría pensando en regresar a Combate. En más de una oportunidad, la pareja de Ivana Yturbe ha mostrado interés en retornar a su 'casa' pero nunca se concretó.

El spot completo de las ideas y venidas del integrantes de Esto es Guerra

"Voy a pedir que no estén tratando de generar expectativa con nuestro programa. ¿Qué quiere decir? Que aquí no va a entrar absolutamente nadie del otro lado. Que acá estamos completos. Acá están los que quieren estar. No busquen generar expectativa con el canal ATV ni con Combate. Lo dejamos ahí porque está más que claro que aquí no entra nadie más", dijo Gian Piero Díaz.

En el spot de esta nueva temporada también se mostró la imagen de Guty Carrera, quien actualmente está como reportero y panelista de Cuéntamelo Todo. Sin embargo, en declaraciones a Trome, el 'Potro' negó su regreso a Esto Es Guerra.

Esta no es la primera vez que Esto Es Guerra juega al misterio con un ingreso de sus figuras a Combate. En la temporada pasada, fue Patricio Parodi quien se encargó de protagonizar una escena similar frente a ATV.

