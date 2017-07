Chica reality pone "cara de asco" cuando la confunden con hija de Melissa Klug [VIDEO y FOTOS]

La modelo Doménica Delgado, integrante del desaparecido reality Bienvenida la Tarde, vivió un momento incómodo cuando la entrevistaban en el programa "Amor, amor, amor". Debido a su maquillaje, la ex de Antonio Pavón fue confundida con la hija mayor de Melissa Klug, Gianella Marquina.



Rodrigo González dijo que Doménica Delgado estaba igualita a Gianella Marquina debido a su maquillaje. Esto generó que la modelo pusiera "cara de asco" y le refutará a Peluchín la confusión entre la hija de Melissa Klug y ella.



Doménica Delgado se quejó con Rodrigo González y le dijo: "qué malo, Rodrigo". Peluchín arremetió contra la modelo y le dijo "ya te gustaría, son lindas la hijas de Melissa Klug". La ex chica reality continuó amarga por la confunsión.



Rodrigo González aclaró que le dijo que se parecía por el maquillaje que llevaba en los ojos. "Sólo te digo que te pareces a la hija de Melissa Klug por la forma en que te han maquillado, eso no es nada malo", indicó Peluchín.

Chica reality es confundida con hija de Melissa Klug