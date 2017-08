Gianella Neyra: ¿qué es el amor para ella? [VIDEO]

La hemos visto en la piel de diferentes personajes, pero en el que más se divierte Gianella Neyra es el que interpreta cada sábado por la noche en ‘Mujeres sin filtro’, donde sin tapujos ni falsos pudores se libera, como en esta entrevista.



El amor es...

Paz, tranquilidad y bienestar.



Un color de ropa que no te pondrías...

El mostaza, no me gusta.



‘Mujeres sin filtro’ es...

Felicidad, diversión y libertad.



Define en tres palabras cómo cambió tu vida la maternidad...

Amor profundo, aprendizaje y paciencia.



¿Eres romántica o pasional?

Soy ambas cosas. En mis relaciones, romántica, y en mi trabajo, absolutamente pasional.



¿Hay algo que las personas que no te conocen piensan de ti y no es cierto?

Creen que soy mucho más educada, pero soy más de barrio y relajada de lo que aparento.



¿Le tienes miedo al ridículo?

Soy tímida, pero no le tengo miedo al ridículo.



Tu postre preferido...

Crema volteada.



Si no fueras actriz, ¿qué serías?

Profesora o psicóloga.



Caminar o correr...

Caminar.



Si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería?

Aquí en Perú, amo mi país, mi ciudad, se come buenazo.



¿Extrañas algo de tu niñez?

La inocencia y la capacidad de asombro de la niñez en general.



¿Qué pasa si te quedas sin celular?

Me vuelvo loca porque tengo que estar conectada por mis hijos, si me quedo sin celular me busco otro al instante.



Tu rutina antes de dormir...

Me lavo la cara, me pongo pijama, converso relax, tomo mi café con leche, veo tele o leo algo, sin zapatos, sin medias, sin nada y me voy a dormir.



El maquillaje es...

Parte de mi trabajo, una manera de crear personajes.



La locura más grande que has hecho...

Irme a estudiar y trabajar afuera, viajar.



¿Comes todo lo que quieres o te cuidas mucho?

Como lo que quiero pero a mis horas y no con ansiedad. Me encanta comer.



Tu actriz preferida...

Meryl Streep.

Lo que no te gusta de la televisión...

La inmediatez, supongo.



¿Qué amas del teatro?

Todo, menos el horario, porque no puedo acostar a mis hijos, pero es mágico.



¿Qué te ha dado la edad?

Tranquilidad y seguridad. Los 40 es una gran edad porque estás joven, pero tienes un gran bagaje.



Unas palabras a la mujer peruana...

Gracias, felicitaciones, quiéranse, ámense, respétense y disfruten de ser mujeres, guerreras, completas, luchadoras y, sobre todo, permítanse equivocarse de vez en cuando, no somos perfectas.