Gianmarco destruye al gobierno de PPK por el fenómeno de El Niño Costero [VIDEO]

Gianmarco no se guardó nada y arremetió contra el gobierno de PPK. El cantante estuvo en Piura presentándose en un concierto para 40 mil personas y se solidarizó con todos los ciudadanos tras el paso del Niño Costero hace más de 6 meses.

Por eso, Gianmarco lamentó que la ciudad de Piura aún no se haya reconstruido al cien por ciento. El cantautor manifestó que conoce a los piuranos y sabe que siempre salen adelante. Por eso, esperaba que el gobierno haga algo por ellos.

"Solamente quiero decirles algo: ojalá y perdón por la palabra, está p... gente del gobierno le haga caso al pueblo alguna vez (...) Vengo a Piura desde hace muchos años. Yo sé que ustedes son alegres, tienen mucha gente, salen adelante, trabajan, hacen su vida como en cualquier parte del mundo. Pero ya es hora que de una p... vez el gobierno haga algo en esta ciudad", dijo Gianmarco Zignago en un concierto en Piura.

Tras decir lo que piensa del gobierno, Gianmarco lamentó que, siendo un país tan rico en reservas, aún no se haya hecho nada para apoyar a los damnificados por el fenómeno del Niño Costero. Aún así, agradecía a Dios por todas las personas que sobrevivieron a los males naturales y pidió que las ganas de salir adelante lleguen al Congreso.

"Tengo tanta rabia como ciudadano porque no puedo entender que somos un país inmensamente grande con tantas reservas, con tantos millones de dólares. Ya es hora de que Piura tenga calles asfaltadas, que puedan hacer desembocaduras de los ríos, que puedan organizarse mejor ¡Ya basta!, ya no somos tontos! Los gobiernos regionales tienen que entender que la plata no se debe ir por las puras (...) Gracias a Dios que están vivos, que tienen esa sonrisa en la cara y que por lo menos tienen ganas de vivir, que esas ganas de vivir se vaya al congreso donde no hacen ni un car... que por lo menos se dediquen a planificar mejor la vida de los seres humanos de esta ciudad tan bonita, de música hermosa y de un pasado maravilloso, ustedes son héroes créanmelo, yo lo único que vengo es a aprender de ustedes". puntualizó Gianmarco.

Recordemos que por el fenómeno del Niño Costero, varias ciudades, incluyendo Lima, se vieron afectadas por los huaicos, lluvias e inundaciones. Miles de damnificados perdieron todas sus pertenencias debido a este fenómeno y el gobierno se comprometió a brindar toda la ayuda necesaria.

Gianmarco destruye al gobierno de PPK

Por ese motivo, el Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley "Reconstrucción con Cambios", planteado por el Poder Ejecutivo, a fin de rehabilitar las zonas afectadas por las lluvias, huaicos e inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño costero.

En Piura, se registraron casi 30 personas fallecidas por el dengue, consecuencia de los huaicos por el fenómeno del Niño Costero. Más de 3 mil personas sufrieron de la enfermedad y fueron tratados en diferentes centros de salud.

