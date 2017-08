Moisés y Ramsés en Lima: Gigi Mitre entró en confianza con los actores y se olvidó de su enlace en vivo

Desde su llegada a Perú, los actores que interpretan a Moisés y Ramsés, Guilherme Winter y Sergio Marone le han robado más de un suspiro a sus seguidoras y fanáticas. Los protagonistas de la telenovela 'Moisés y los 10 Mandamientos' arribaron este miércoles 16 de agosto a Lima para una presentación en el Circuito Mágico del Aguas, del Parque de la Reserva.

Apenas llegaron, los actores procedentes de Brasil, estuvieron rodeados de sus fanáticas, quienes, desde tempranas horas de la mañana los esperaron pacientemente en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Los actores de 'Moisés y los 10 Mandamientos' agradecieron las muestras de cariño.

Pero los actores no solo cautivaron el corazón de sus seguidoras. Guilleherme Winter y Sergio Marone también lograron que las conductoras de 90 Mediodía se pusieran nerviosas. Tras la presentación de un informe sobre la llegada de los actores de Moisés y los 10 Mandamientos al Perú, Sigrid Bazán y Mari Calixtro no ocultaron su alegría.

Ahora, sabemos que ellas no son las únicas. Quien también cayó en los encantos de los actores de Moisés y los 10 Mandamientos fue Gigi Mitre. La conductora de Amor Amor Amor se mostró muy entretenida con Guilleherme Winter y Sergio Marone y se olvidó de que tenía un enlace con Peluchín.

Moisés y Ramsés en 90 Mediodía

Después de un corte comercial, el programa de Amor Amor Amor se enlazó con Gigi Mitre para conversar con los actores brasileños. Sin embargo, por problemas técnicos la conductora no escuchaba a su compañero y se mostraba muy entretenida en su conversación.

Debido a esto, Peluchín no dudó en burlarse de Gigi Mitre. "Ni se entera. Totalmente ensimismada. Gigi, no queremos interrumpirte, nos ponemos en tu lugar y estaríamos igual. Ella ha ido a hacer amigos, está haciendo plan para el viernes. ¡Gigi, estamos al aire! Los cortes son largos, pero no es para tanto"

Cuando la producción de Amor Amor Amor logró hacer contacto con Gigi Mitre, Peluchín se burló de su compañera. El conductor le dijo que todo el país había visto lo entretenida que estaba con los actores.

Gigi Mitre con actores de 'Moisés y los 10 mandamientos'

