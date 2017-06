Gino Assereto y Andrea Cifuentes no se saludaron en Combate: Aquí la explicación [VIDEO]

Gian Piero Díaz le 'prohibió' a Gino Assereto saludar a Andrea Cifuentes en Combate para 'evitarle problemas'. Esto hizo que muchos especularan sobre el nivel de celos de Jazmín Pinedo y las constantes bromas sobre si el combatiente es pisado o no.

Recordemos que en la presentación de Andrea Cifuentes en Combate, Gian Piero Díaz prefirió que Gino Assereto no saludara a la modelo. El novio de Jazmín Pinedo solo atinó a sonreír tímidamente y quedarse callado.

Ante esto, Gino Assereto decidió salir al frente y aclarar si la broma de Gian Piero Díaz tenía fundamento o no. Según el participante de Combate, todo le dio mucha risa y que solo se trató de una broma del conductor.

"Me causa mucha risa (...) No hay ninguna verdad. Todos saben que Gian Piero, la 'chinita' y yo somos muy buenos amigos y nos divertimos de esa manera. Gian Piero solo hizo una broma, la cual la tomé de una manera chévere, porque es su manera de bromear", comentó Gino Assereto.

Prohíben a Gino saludar a Andrea

Además, el combatiente aclaró que Jazmín Pinedo nunca le ha prohibido nada. Gino Assereto asegura que ambos tienen una relación basada en la confianza, pese a que en más de una ocasión a ambos les bromean sobre si él es pisado con la 'chinita'.

"A mí la china no me prohíbe nada. La china y yo llevamos una relación muy linda a base de una confianza que tenemos y eso es lo más importante", enfatizó Gino Assereto.

Por su parte, Andrea Cifuentes declaró que en ningún momento se dio cuenta de la broma de Gian Piero Díaz. Además, la modelo declaró que Jazmín Pinedo no tiene por qué desconfiar pues Gino Assereto solo es un compañero de trabajo.

"Yo no me di cuenta. Te lo juro que no. Novedad. Es mi compañero de trabajo, nada más. Yo respeto a su novio y yo creo que no tendría por qué estar celosa. Yo estaba con toda la adrenalina, nerviosa, te juro que ni me fijé que los chicos estaban tirados en el piso (...) Yo no me meto en una relación. Eso sí lo respeto mucho y además mi corazoncito tiene dueño" dijo Andrea Cifuentes.

Combate: Gino Assereto y Andrea Cifuentes

