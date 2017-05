¿Gino Assereto no cumple con su hija mayor? Jazmín Pinedo responde así [VIDEO]

La conductora de 'Espectáculos', Jazmín Pinedo rompió su silencio tras las recientes informaciones qu señalaban que su pareja Gino Assereto no cumplía con pagar la pensión alimenticia de la hija que tiene con otro compromiso.

Según el portal del Poder Judicial, la pareja de Jazmín Pinedo mantendría una deuda que supera los 68 mil soles referentes a la pensión de su primera hija.

De acuerdo al portal de acuerdo a la página del Registro de Deudores de Alimentos Morosos (REDAM), Gino Assereto figura con una deuda de 68,108.16 soles

Al respecto, Jazmín Pinedo evitó entrar en detalles pero aseguró que jamás permitiría que Gino Assereto dejara desamparada a su primogénita.

"No voy a hablar de ese tema porque le hice una promesa a una niña (la hija mayor de Gino), pero lo único que puedo decir es que nunca permitiría que un hombre cercano a mí no cumpla con un tema así, yo sería la última persona que lo permita, como les digo, como hice un juramento con una niña. Yo sé que todo está bien, si pueden los invito a comprobar que todo está bien, investiguen, si tienen acceso a todos los documentos verán que todo está bien, no hay nada malo", comentó Jazmín Pinedo durante la presentación de su colección 'Vintage 29'.



Por otro lado, Jazmín Pinedo confirmó que se encuentra lista para convertirse nuevamente en mamá y agrandar la familia al lado de Gino Assereto y la pequeña hija de ambos, Khaleesi.