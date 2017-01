Gino Assereto: así fue el ingreso de guerrero histórico a Combate Comando [VIDEO y FOTOS]

El ex integrante del reality Esto es Guerra, Gino Assereto, hace su ingreso triunfal al reality Combate. En conferencia de prensa expresó que le han pasado muchas cosas y por eso toma esta decisión ¿Sus fans lo seguirán?



"Hace 3 años mi vida dio un giro tremendo, hace un año uno giro más grande aún. Estoy viviendo una etapa muy linda, me convertí en padre", revela Gino Assereto acerca de su ingreso al reality Combate.



"He venido recargado para darle alegría a la gente y para que los integrantes aprendan de mí", comentó Gino Assereto en la conferencia de prensa, donde fue presentado como nuevo integrante del reality Combate.

Al ser consultado sobre si quería ser capitán en uno de los equipos de Combate, Gino Assereto dijo que estaba dispuesto a hacer todo por los fans del reality y por el programa.



Hace unas semanas Gino Assereto estuvo presente en el programa de su pareja, Jazmín Pinedo, ahi reveló que había recibido una propuesta del extranjero para formar parte de otro reality.



"Combate: Comando" viene siendo conducido por Renzo Schuller y Gian Piero Díaz. A través de las redes sociales que se podía ver a los concursante de "Combate: Comando" vestidos como comandos de las fuerzas armadas.



"Pelotón, Firmes. Ustedes, combatientes, pensaron que ya no volvían, pues se equivocaron. El público los reclama. Se acabó el recreo. En este programa van a entregar alma, corazón y vida, van a demostrar que son lo mejor de lo mejor, y si no dan la talla, pues se van a la competencia", son las palabras con las que comienza el clip de "Combate: Comando".