Gino Assereto negó que sea 'pisado' con Jazmín Pinedo

El ‘combatiente’ Gino Assereto negó de manera tajante que sea ‘pisado’ en su relación con Jazmín Pinedo y además aclaró que no conoce a la modelo Andrea Cifuentes, con quien la relacionaron en el programa.

“¿Pisado, yo? Mira, nosotros no vivimos pensando en quién tiene la autoridad en la relación. Jazmín y yo somos una familia, somos uno solo, velamos por nuestra hija. La ‘China’ tiene el carácter más fuerte. Si ustedes conocieran mi vida diaria, sabrían que Gian Piero (Díaz), Jazmín y yo somos grandes amigos. A mí me molestan como el ‘pisado’, pero yo soy una persona que sabe respetar a su pareja, sé poner límites, soy una persona que nunca le hará daño a su pareja”, expresó Gino Assereto.

En otro momento, Gino Assereto aseguró que no conoce a la modelo Andrea Cifuentes y que la broma que hizo Gian Piero Díaz en el programa ‘Combate’ fue un malentendido.



“A Andrea no la conozco, recién la conocí en el programa. Fue una chacota que se malinterpretó”, sostuvo Gino Assereto.



“Jazmín no se molestó. Es más, el lunes fue nuestro aniversario, cumplimos cuatro años y la pasamos genial, sin ningún problema. Somos muy felices”, agregó Gino Assereto.