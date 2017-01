Gino Assereto revela lo peor de Michelle Soifer ¡No la perdonará nunca por esto!

¡Se mandó con todo! Gino Assereto no oculta su enemistad con Michelle Soifer y esta vez la calificó de mujer sin escrupulos. El 'Tiburon' no se guardó nada cuando se refirió a la cantante.

Gino Assereto fue invitado al programa 'Cuentámelo Todo' donde afinó su puntería contra la 'Michi' por supuestamente haberse metido con su familia.

Recordemos que Gino Assereto 'coqueteaba' con Michelle Soifer en 'Esto es Guerrea', sin embargo, todo cambió cuando inició una relación de Jazmín Pinedo.

"Yo no puedo considerar a una persona que me ocasionó daños internos. Insinuaciones a mí y a un miembro de mi familia, maldades. Me enteré de cosas que nunca pensé que podía hacer", dijo Gino Assereto sobre Michelle Soifer.

Además, Gino Assereto recordó que Michelle Soifer se burló de Jazmin Pinedo cuando estaba embarazada, además de ello, dice que se enteró de algunas maldades que le hizo.

"Todo el mundo sabe que Michelle se mofó del embarazo de Jazmín. Para mí esa persona es una persona sin escrúpulos es capaz de hacer cualquier cosa. No me da miedo pero prefiero evitarla", agregó el flamante jale de Combate.

Sobre si alguna vez podría perdonar a Michelle Soifer, Gino Assereto mencionó que jamás lo haría pues ella se metió con su familia.

"Yo jamas voy a perdonar a Michelle Soifer. Ella cruzó una línea familiar. Conmigo se pueden meter y decirme de todo pero si ella se mete con mi familia no se lo permito", puntualizó.