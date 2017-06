Gino Pesaressi preparó tierna sorpresa de cumpleaños de PAW Patrol para su hijita en el nido [VIDEO]

En las redes sociales, los hijos de los chicos reality siempre se roban los likes. Este día, la hija de Gino Pesaressi, la pequeña Gia, cumple un año más de vida. Sus papás y familia le hicieron una fiesta sorpresa en su nido. Natalie Vértiz, tía de Gia, también estuvo con su hijo Liam para sorprender a la pequeña.

Gino Pesaressi y Mariana Vértiz prepararon una sorpresa para su hija en su nido. Además de sus compañeros, estaba Liam, hijo de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi. Los niños se emocionaron al ver a los muñecos del dibujo animado PAW Patrol. Ellos abrazaron a sus personajes favoritos.

Natalie Vertiz le dedicó un tierno mensaje a su sobrina e ahijada. La modelo es hermana de Mariana Vértiz, mamá de Gia y pareja de Gino Pesaressi.

Gino prepara sorpresa a Gia

Sorpresa para Gia

“¡Feliz día a la niña de mis ojos! ¡Feliz día mi princesa linda! Definitivamente mi vida no sería igual sin ti, te amamos a más no poder y hoy te celebramos. Gracias hermana por cada instante que pasamos junto a los bebes, ser mamá no es nada fácil pero aprendimos juntas, como siempre. Te amo a ti y a mi bebechina. Ahí vamos con Liam que no puede más… ya quiere apachurrar a la prima”, dice el mensaje de Instagram acompañado de varias fotos.

Gino Pesaressi da sorpresa a Gia Gino Pesaressi da sorpresa a Gia

En la fiesta de Gia también estaba la mamá de Mariana Vértiz y Natalie Vértiz. En redes sociales, ambas hermanas comparten el amor que tienen hacia sus pequeños hijos, Gia y Liam, respectivamente.

Cumpleaños de Gia, cumple 3 años Cumpleaños de Gia, cumple 3 años



​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.