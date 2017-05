Giovanni Ciccia recordó candente escena Melania Urbina en ‘D’jango’

El actor Giovanni Ciccia aseguró que la candente escena que realizó con Melania Urbina, ‘La chica dinamita’, en la azotea de una casona en la recordada película ‘D’jango’, marcó a varias generaciones de peruanos.

“Esa escena no estaba en el guion. Fíjate, nosotros filmamos una escena de ‘D’jango’ teniendo relaciones con su esposa (Tatiana Astengo), fue una escena muy fuerte. Después, con el director nos preguntamos cómo es posible que ‘D’jango’ tenga tremendo encuentro con su esposa y no con la amante. O sea, la amante tiene que darle algo más grande y mejor para que él ‘saque los pies del plato’, ¿no? Entonces, para dejar en claro que ambos eran una bomba y que ella es ‘La chica dinamita’, era necesaria una escena superfuerte. Y en una hora hicimos esa escena que ‘marcó’ a varias generaciones durante quince años”, recordó Giovanni Ciccia.

Ayer, el actor finalizó la grabación de la nueva película ‘D’jango, sangre de mi sangre’, que tendrá ‘más acción, drama y erotismo’, aseguró Giovanni Ciccia.

Giovanni Ciccia vuelve a ser ‘D’jango'.

“El estilo de la película es similar a la anterior. Es acción, drama y tiene notas de humor y sobre todo, erotismo, sino no es ‘D’jango’”, dijo Giovanni Ciccia tras anunciar que la película se estrenará el 25 de enero de 2018.



“Es imposible no emitir un mensaje, hay una postura clara en la película y eso es importante, el crimen no paga y el camino derecho es el que te va a gratificar”, agregó Giovanni Ciccia.