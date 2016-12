Por: Eric Castillo



Gisela Valcárcel va cerrando el año con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo y se emocionó al ver que el público asistió masivamente (alrededor de 20 mil personas) al concierto ‘Voces de Navidad’.

"En lo laboral me fue bien, gracias a Dios, y el próximo año habrá más, pero nunca de lo mismo. Muchos hablaban de la competencia cuando recién empezaba el año y yo les decía que debíamos esperar el final del año. No se debe cantar victoria antes, sino al final. Trabajamos bastante para alcanzar los objetivos”, dijo

Gisela Valcárcel, quien estuvo al lado de su hija Ethel y sus nietas.

En otro momento, Gisela Valcárcel casi se quiebra al contar que vivió un momento duro en su vida.

“Tuve un momento muy difícil entre julio y agosto, pero Dios me ayudó. Aparentemente soy fuerte, sin embargo, en algunos momentos me quiebro. No pensé en dejar la televisión porque me ayudó a seguir, a continuar”, enfatizó la Gisela Valcárcel.

SHOW EMOTIVO

‘Voces de Navidad’ arrancó con la aparición de Gisela Valcárcel para presentar a Deyvis Orosco, Julio Pérez de ‘La Sarita’ y Pisko, quienes interpretaron el tema ‘Jesucristo’. Luego, Rebeca Escribens, Cecilia Bracamonte, Fiorella Cayo y Shantall cantaron ‘Ven a cantar que llegó la Navidad’; posteriormente, Mauricio Mesones, el vocalista de Bareto, y Dilbert Aguilar, a ritmo de salsa entonaron ‘Aires de Navidad’. El concierto continuó con la presentación del coro de ángeles de Marita Cabanillas.

Gisela Valcárcel y Adolfo Chuiman unieron sus voces en el tema ‘Que canten los niños’ y finalmente Ezio Oliva, Shantall, Max Castro y William Luna interpretaron ‘Aleluya’.

Luego, el cantante cristiano Marcos Witt subió al escenario del estadio Nacional para cerrar el evento con el tema ‘Feliz Navidad’.

‘Voces de Navidad’ será transmitido este domingo 25 por América.